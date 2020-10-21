Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 октября Облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +6.. +11°С, по юго-западу до +13 °С. В Минске: небольшие дожди (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха утром +4..+5°С, днем +7..+9 °С, вечером +6..+7°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 октября»

▪ Опубликовано 21.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35780 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 октября».