Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 октября

21 октября погоду в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах дожди. Ночью местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, при прояснениях 0..-1°С; максимальная днем +6..+11°С, по юго-западу до +13°С. Атмосферное давление будет падать.

22 октября республика окажется под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми начнет распространяться теплая воздушная с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +4..+10°С, днем +11..+17°С, по югу и западу страны воздух прогреется до +18..+19°С.

23 октября погоду в стране будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +6..+12°С, днем +10..+17°С.