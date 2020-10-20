Температура воды в реках и водоемах понизилась до 5°С

По состоянию на 20 октября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и составляет 4,7-13°С.

До конца текущей недели колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.