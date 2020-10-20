Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах понизилась до 5°С
По состоянию на 20 октября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоемах понизилась и составляет 4,7-13°С.
До конца текущей недели колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 20.10.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35777
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