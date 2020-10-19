Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 октября

20 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый, днем в отдельных районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +5..+11°С. Атмосферное давление будет расти.

21 октября в ночные часы в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью в северных, утром и днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +5..+11°С, по югу и западу страны до +12..+13°С.

22 октября республика окажется под влиянием фронтальных разделов и теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +11..+17°С, по югу и западу страны до +18..+19°С.