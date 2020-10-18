Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 октября Преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4°С до +10°С. В Минске: утром небольшой дождь, к вечеру кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +5..+7 °С, вечером +5..+3°С.

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▪ Опубликовано 18.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35768 | Новости в RSS.

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