Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 октября Облачно с прояснениями. По юго-восточной половине дожди, по Гомельской области сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый, в отдельных районах Гомельской области сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+10°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +6..+8 °С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 17.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35766 | Новости в RSS.

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