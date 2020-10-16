Прогноз погоды по республике на 17-19 октября

17 октября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Киевской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-восточной половине дожди, по Гомельской области сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный, по юго-востоку порывистый, в отдельных районах Гомельской области сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +5..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

18 октября скажется влияние атмосферных фронтов и холодной неустойчивой воздушной массы. На большей части территории кратковременные осадки, ночью по юго-востоку республики продолжительные осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Ветер северный с переходом на западный, юго-западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +3..+9°С.

19 октября погоду в стране будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Местами по республике кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+10°С.