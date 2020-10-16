Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 октября Преобладание облачной погоды. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +6..+11°C, по юго-востоку до +13°C. Сегодня в Минске: преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха утром +6..+7°C, днем+7..+8°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 16.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35761 | Новости в RSS.

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