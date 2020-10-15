Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 октября

16 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью во многих районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-западный с переходом на северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +5..+10°С; по юго-востоку республики ночью +7..+9°С, днем +11..+12°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

17 октября республика будет находиться в холодной неустойчивой воздушной массе, днем по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Местами по республике, а днем на большей части территории Гомельской, Могилевской и Брестской областей пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью 0..+7°С, при прояснениях до -2°С; днем +3..+10°С.

18 октября сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный с переходом на западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем +2..+9°С.