На реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению

В истекший период (10-14 октября) на реках наблюдался рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на Соже у г. Кричев улучшились условия для судоходства.

По состоянию на 15 октября почти повсеместно на реках страны сохраняется повышение уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-13 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 12-14°С, в реках 6,8-15°С.

В ближайшую пятидневку на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего на Соже у г. Славгород уровень воды достигнет отметки лимитирующей судоходство. Температура воды в реках и водоемах понизится.