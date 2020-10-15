Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 октября Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +8..+13°C, по юго-востоку +14..+16°C. В Минске возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40 %). Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +10..+12°C.

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▪ Опубликовано 15.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35754 | Новости в RSS.

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