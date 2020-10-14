Прогноз погоды по республике на 15-17 октября

15 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +8..+13°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +14..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16-17 октября республика окажется под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

16 октября местами по республике пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +4..+11°С; по юго-востоку страны она составит ночью +8..+10°С, днем +12..+13°С.

17 октября местами по республике прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+7°С, при прояснениях до -2°С; днем +3..+10°С.