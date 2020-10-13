Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 октября

14 октября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от малоподвижного циклона с центром над территорией Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по западу местами – сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный с переходом на южный порывистый, в ночные и утренние часы местами по западу республики – сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем будет находиться в пределах +9..+15°С, по востоку страны воздух прогреется до +16..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

15-16 октября республика окажется под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы, 15 октября в северных районах, а 16 октября по юго-востоку страны погоду будут определять атмосферные фронты.

15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северу, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будут сгущаться слабые туманы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +3..+8°С, максимальная днем составит +8..+13°С, по юго-востоку воздух прогреется до +14..+16°С.

16 октября при облачной с прояснениями погоде местами по республике пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будут сгущаться слабые туманы. Ветер юго-западный с переходом на северный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +2..+7°С, по юго-востоку не ниже +8..+10°С; дневной максимум температур не превысит +4..+11°С, по югу +12..+13°С.