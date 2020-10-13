Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 октября Облачно. На большей части территории дожди, по северо-западу местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны. В Минске: Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +14..+16 °С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 13.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35746 | Новости в RSS.

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