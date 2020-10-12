Прогноз погоды по республике на 13-15 октября

13 октября погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши. Ожидается облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди, по северо-западу местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, по северо-западу порывистый. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от +7°С до +13°С; максимальная днем от +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет слабо падать.

14 октября погоду по стране будут определять атмосферные фронты от южного циклона с центром над территорией Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный порывистый, ночью в западных районах местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью от +7°С до +13°С, максимальная днем от +10°С до +17°С, по юго-востоку до +19°С.

15 октября погодные условия в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в северных районах сохранится влияние фронтального раздела. При облачной с прояснениями погоде, ночью преимущественно по северной половине, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Похолодает. Минимальная температура воздуха ночью от +3°С до +10°С, максимальная днем от +8°С до +15°С, в юго-восточных районах до +17°С.