Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 октября Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный дождь. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +12..+18 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +13..+15 °С, вечером +11..+13°С.

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▪ Опубликовано 12.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35741 | Новости в RSS.

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