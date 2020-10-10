Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 октября Облачно с прояснениями. По юго-восточной половине местами небольшие кратковременные дожди. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +13..+19 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +15..+17 °С, вечером +12..+14°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 октября»

▪ Опубликовано 10.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35737 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 октября».