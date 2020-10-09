Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 октября

10 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе, по юго-востоку страны сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории страны будут сгущаться туманы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, при прояснениях воздух охладится до +4..+6°С; дневной максимум температур будет находиться в пределах +13..+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11-12 октября в Беларуси скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.

11 октября ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны будут сгущаться туманы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит +6..+11°С, местами не ниже +12..+13°С; максимальная днем будет находится в пределах +10..+17°С, по юго-востоку воздух прогреется до +19°С.

12 октября при облачной с прояснениями погоде, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются туманы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +5..+11°С, местами +12..+13°С; максимальная днем составит +10..+17°С, по юго-востоку до +19°С.