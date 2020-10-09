В ближайшие дни температура воды существенно не изменится

По состоянию на 9 октября на реках бассейнов Днепра, Сожа, Припяти, отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга и Березины отмечается небольшой (1-6 см за сутки) рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 13-16°С, в реках бассейнов Сожа 7,8-14°С, Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра и Березины 11-15°С, Припяти 13-16°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек рост уровней воды сохранится, температура воды существенно не изменится.