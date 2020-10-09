Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточным районам страны пройдут дожди. В утренние часы на большей части территории республики сохранится туман. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха +13..+18 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром местами по городу туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +15..+17 °С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 09.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35731 | Новости в RSS.

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