Прогноз погоды по Беларуси на 9 - 11 октября

9 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине сохранится влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории республики туман. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по юго-западу при прояснениях +4..+6°С; днем +13..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, и малоактивный фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Местами будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +4..+9°С, местами до +12°С, днем +12..+18°С.

11 октября скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +12..+17°С.