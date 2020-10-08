Прогноз погоды по Беларуси на 8 октября

Облачно с прояснениями. По юго-восточной половине страны кратковременные дожди, местами возможны грозы. Утром и в первой половине дня в отдельных районах республики сохранится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +14.. +19°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Утром и в первой половине дня местами по городу туман. Температура воздуха утром +13.. +15°C, днем +16.. +18°C, вечером +13.. +15°C.