Прогноз погоды по Беларуси на 7 октября

Облачно с прояснениями. По востоку республики кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°C, по юго-западу до +21°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +16..+18°C, вечером +13..+15°C.