Прогноз погоды по стране на 7-9 октября

7 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине дожди, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

8 октября погодные условия будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Украины на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди. Днем местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+18°С.

9 октября (пятница )ночью сохранится влияние активной фронтальной системы, днем территория страны в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по востоку погоду еще будет определять атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем по востоку страны дожди, ночью местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по юго-западу до +13°С по востоку, максимальная днем +12..+17°С.