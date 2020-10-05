Прогноз погода по Беларуси на 6-8 октября

6 октября погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по востоку сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от +9°С до +15°С, максимальная днем от +15°С до +20°С.

7 октября республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, ночью и утром сохранится влияние фронтального раздела, перемещающегося на территорию Тверской области. Ночью ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В ночные часы в центральных и восточных районах республики, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах по востоку страны грозы и сильные дожди. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от +7°С до +14°С, максимальная днем от +14°С до +21°С.

8 октября погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Украины на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от +8°С до +14°С, максимальная днем от +12°С до +18°С.