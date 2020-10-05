На реках будут отмечаться колебания уровней воды

Выпадение осадков способствовало замедлению спада уровней воды на реках страны. В настоящее время на реках наблюдается ровный ход уровней воды и небольшой (1-5 см за сутки) их спад.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды существенно не изменилась и составляет в водоемах 13-16°С, в реках бассейнов Сожа 7,4-14°С, Западной Двины, Вилии и Березины 11-14°С, Немана, Западного Буга, Днепра и Припяти 12-16°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды.