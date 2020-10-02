Прогноз погоды по стране на 3-5 октября

3 октября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +14..+20°С, по юго-западу до +22°С.

4 октября на территорию страны начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +15..+22°С, по югу +23..+25°С.

5 октября ночью погоду будет определять фронтальный раздел, днем – теплая и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах по востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+16°С, днем +15..+22°С, по югу местами до +24°С.