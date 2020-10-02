Прогноз погоды на день 2 октября

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+19°C.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер восточный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +14..+16°C, вечером +12..+14°C.