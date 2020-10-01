Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 октября Облачно с прояснениями. По югу местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный умеренный до порывистого, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15.. +20°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +16..+18 °С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 01.10.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35695 | Новости в RSS.

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