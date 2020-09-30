Метеоновости
Прогноз погоды по стране на 1-3 октября
1 октября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. По югу страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С; днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.
2-3 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины.
2 октября ожидается облачно с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С.
3 октября ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+20°С.
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▪ Опубликовано 30.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35694 | Новости в RSS.
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