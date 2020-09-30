На большинстве рек спад уровней воды сохранится

По состоянию на 30 сентября на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 13-16°С, в реках бассейнов Сожа 7,6-15°С, Немана, Вилии и Березины 10-14°С, Западной Двины и Днепра 12-15°С, Западного Буга и Припяти 12-17°С.

В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.