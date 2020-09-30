Метеоновости
На большинстве рек спад уровней воды сохранится
По состоянию на 30 сентября на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды составляет в водоемах 13-16°С, в реках бассейнов Сожа 7,6-15°С, Немана, Вилии и Березины 10-14°С, Западной Двины и Днепра 12-15°С, Западного Буга и Припяти 12-17°С.
В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.
Поделиться новостью «На большинстве рек спад уровней воды сохранится»
▪ Опубликовано 30.09.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35693
▪ Условия републикации «На большинстве рек спад уровней воды сохранится».