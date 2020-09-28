Прогноз погоды по республике на 29 сентября - 1 октября

29 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу небольшие дожди. Утром и днем по юго-западу республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по югу +10..+12°С; максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

30 сентября погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, в южной части страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается ночью по югу, утром и днем местами по территории страны, а по Гомельской и Брестской областям на большей части кратковременные дожди. Днем по югу возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С.

1 октября скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидаются местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +12..+17°С.