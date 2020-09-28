Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 сентября Облачная с прояснениями погода. По северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +12.. +18°С, по югу до +20 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +15..+17 °С, вечером +11..+13 °С.

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▪ Опубликовано 28.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35682 | Новости в RSS.

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