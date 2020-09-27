Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 сентября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер восточный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране от +17°С до +23°С. В Минске: Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +20..+22°С, вечером +14..+16°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 27 сентября»

▪ Опубликовано 27.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35681 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 27 сентября».