Прогноз погоды по Беларуси на 26-28 сентября

26 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, лишь днем по юго-западу Брестской области скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Брестской области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, местами +7..+10°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится. 27 сентября погоду в стране будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +18..+24°С, по юго-западу +15..+17°С. 28 сентября в ночные часы республика еще останется в зоне системы фронтов, смещающихся на территорию Псковской области. Днем погоду начнет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах Витебской области пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью по северо-восточной половине порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем +13..+20°С, по Гомельской области до +22°С.