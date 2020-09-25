На некоторых участках рек сохраняются неблагоприятные условия для работы речного транспорта

В истекшую пятидневку в уровенном режиме рек существенных изменений не произошло.

По состоянию на 25 сентября на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 14-17°С, в реках бассейнов Западного Буга 13-18°С, Западной Двины, Немана, Вилии, Днепра и Припяти 10-16°С, Березины и Сожа 7,5-14°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды, температура воды в реках и водоемах существенно не изменится.