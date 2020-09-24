Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.