Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье)
на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами
до 15-20 м/с.
В Минске утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 24.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35673
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