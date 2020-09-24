 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске утром и днем 26 сентября (суббота) и в течение суток 27 сентября (воскресенье) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 24.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35673

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