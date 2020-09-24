Прогноз погоды по республике на 25-27 сентября

25 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +2..+6°С, днем +21..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

26 сентября республика останется в теплой воздушной массе, днем по юго-западу Брестской области скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, утром и днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +9°С по востоку до +17°С по западу страны, днем +21..+27°С.

27 сентября погоду в стране будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с территории Украины. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный, восточный сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +17..+23°С.