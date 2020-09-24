Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 сентября Переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу Брестской и Гродненской областей небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +21..+27°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +22..+24°С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 24.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35670 | Новости в RSS.

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