Прогноз погоды по республике на 24-26 сентября

24 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, лишь днем по западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу Брестской и Гродненской областей пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+13, местами воздух будет охлаждаться до +4..+7, максимальная днем достигнет +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25-26 сентября погоду в стране продолжит формировать теплая воздушная масса, лишь днем 26 сентября по юго-западу республики скажется влияние фронтального раздела.

25 сентября при переменной облачности, существенных осадков по стране не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +5°С по востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем составит +22..+28°С, в северо-восточных районах не выше +20..+21°С.

26 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +8°С по востоку до +17°С по западу страны, максимальная днем достигнет +22..+28°С.