Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 сентября

23 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+12°С, местами она составит +3..+5°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление будет падать.

24-25 сентября погоду в стране будет формировать теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, лишь 25 сентября по западу республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

24 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Брестской области пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от +5°С по востоку до +14°С по западу страны, днем +19..+25°С, по западу республики воздух прогреется до +27°С.

25 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.Температура воздуха ночью от +6°С по востоку до +15°С по западу страны, днем воздух прогреется до +20..+27°С.