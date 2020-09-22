Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 сентября Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°C. В Минске малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+23°C.

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▪ Опубликовано 22.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35662 | Новости в RSS.

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