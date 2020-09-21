Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 22-24 сентября
22 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +4..+10°С, местами до +12°С, днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
23-24 сентября погоду в стране обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6..+8°С, днем +22..+24°С.
24 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7..+9°С, днем +22..+24°С.
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▪ Опубликовано 21.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35660 | Новости в RSS.
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