Прогноз погоды по республике на 22-24 сентября

22 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается малооблачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +4..+10°С, местами до +12°С, днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23-24 сентября погоду в стране обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

23 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6..+8°С, днем +22..+24°С.

24 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7..+9°С, днем +22..+24°С.