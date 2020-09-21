На реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды

По состоянию на 21 сентября на реках страны преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Незначительный (1-7 см за сутки) рост уровней воды отмечается лишь на Западной Двине у г. Сураж, Вилии у д. Михалишки, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и Припяти у г. Пинск.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилѐв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в водоемах 13-17°С, в реках 6,2-17°С.

В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды.