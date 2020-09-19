Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +14.. +20°C. В Минске: без осадков. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +8.. +11°C, днем +16.. +18°C, вечером +11.. +14°C.

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▪ Опубликовано 19.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35653 | Новости в RSS.

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