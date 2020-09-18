Прогноз погоды по Беларуси на день 18 сентября

Сегодня днем по республике ожидается: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по юго-западной половине до +15..+18°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +11..+13°C, вечером +9..+11°C.