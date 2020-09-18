 

Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 сентября

синоптическая картаСегодня днем по республике ожидается: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по юго-западной половине до +15..+18°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +11..+13°C, вечером +9..+11°C.


Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 18 сентября»

▪ Опубликовано 18.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35648 | Новости в RSS.

Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 18 сентября».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 