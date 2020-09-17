Прогноз погоды по республике на 18-20 сентября

18 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, в северо-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-западной половине +15..+18°С. Атмосферное давление будет расти.

19-20 сентября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.

19 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +14..+20°С.

20 сентября при переменной облачности будет без осадков. Ветер ожидается неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу до +22°С.