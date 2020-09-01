Архив новостной ленты. Всего архиве: 14722 метеоновости

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Новостей за СЕНТЯБРЬ 2020 года: 67

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 17 сентября (четверг) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 17.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35644

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 сентября

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Утром во многих районах, днем по востоку грозы. Ветер северо-западный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +14..+20°С, по юго-востоку +21..+26°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Утром гроза. Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +15..+17°С.



▪ Размещено 17.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35642

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

17 сентября (четверг) в период с 5 ч 30 мин до 11 ч в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны. В Минске в период с 6 до 9 ч ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 17.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35641

Прогноз погоды по республике на 17-19 сентября

17 сентября погоду в Беларуси будет формировать прохождение атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром по юго-востоку местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывистый, утром местами по северо-западу, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +14..+20°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +21..+26°С. Атмосферное давление ночью упадет, днем будет расти.

18 сентября Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине страны, днем в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем +8..+15°С, по западу республики до +17°С.

19 сентября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С. Температура воздуха днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

▪ Размещено 16.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35640

Вчера температура воздуха была на 3-7°С выше климатической нормы

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +15..+19°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +18°С по востоку до +28°С по юго-западу страны, минимальная – прошедшей ночью была +10..+14°С, в отдельных районах воздух охлаждался до +7..+9°С.

В дневные часы местами по северо-востоку республики прошли небольшие дожди. Утром в отдельных районах страны сгущались туманы.

▪ Размещено 16.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35639

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 сентября

Теплая без осадков погода. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха в середине дня +22.. +28°С. В Минске: без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +23..+25°С, вечером +18..+20°С.



▪ Размещено 16.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35638

Прогноз погоды по республике на 16-18 сентября

16 сентября погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

17 сентября погоду в стране обусловит фронтальная система от скандинавского циклона, перемещающегося с территории Финского залива на Верхнюю Волгу. Похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку в отдельных районах страны прогремят грозы и пройдут сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +13..+20°С, ночью по северо-западу +10..+12°С; днем по югу и по юго-востоку страны +21..+26°С.

18 сентября Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над территорией Верхней Волги. Ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем +8..+14°С, по западу до +15..+17°С.

▪ Размещено 15.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35637

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

17 сентября (четверг) похолодает!

Днем 17 сентября (четверг) и в течение суток 18 сентября ( пятница) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 15.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35635

Сахаристость свеклы не достигла базисного значения

В первой половине сентября рост корнеплода сахарной свеклы проходил в условиях теплой погоды и в большинстве свеклосеющих районов достаточной влагообеспеченности. Запасы продуктивной влаги в почве в основной зоне свеклосеяния хорошие. Средний вес корнеплода все еще меньше показателей прошлого года.

Продолжительность солнечного сияния в первой половине сентября в большинстве районов свеклосеяния оказалась близка к многолетним значениям и немного больше. Вместе с тем по данным предприятий сахарной отрасли средняя сахаристость корнеплодов несколько уступает уровню прошлого года и в основном еще не достигла базисного значения.

▪ Размещено 15.09.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35634

Температура воды в реках и водоемах понизится

По состоянию на 15 сентября на реках преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-13 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине ниже г. Витебск, Вилии у д. Стешицы, Днепре выше г. Речица, Соже у г. Славгород и Припяти у г. Мозырь. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Жлобин, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 16-18°С, в реках 11-19°С.

До конца текущей недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды, на Днепре у г. Могилев уровень воды превысит отметку лимитирующую судоходство. Температура воды в реках и водоемах понизится.

▪ Размещено 15.09.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35633

Вчера по юго-западу страны воздух прогревался до +24..+26°С

В прошедшие сутки сохранялась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +12..+19°С, что на 1-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +16..+23°С, по юго-западу страны воздух прогревался до +24..+26°С, минимальная – прошедшей ночью была +7..+16°С.

Местами по северу республики прошли небольшие дожди. Утром в отдельных районах страны сгущались туманы.

▪ Размещено 15.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35632

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 сентября

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +19.. +24°С, по юго-западу +25.. +28°С. В Минске: без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +20..+22°С, вечером +14..+16°С.

▪ Размещено 15.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35631

Прогноз погоды по республике на 15-17 сентября

15 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +19..+24°С, по юго-западу +25..+28°С.

16 сентября погоду будет формировать теплый антициклон с центром над территорией Украины. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+29°С.

17 сентября погоду в стране обусловит фронтальная система от скандинавского циклона, перемещающегося с территории Финского залива на Верхнюю Волгу. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью в северо-западных районах, днем местами по стране сильный порывистый. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +13°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку страны.

▪ Размещено 14.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35630

В прошедшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода без осадков

В прошедшие сутки по стране наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+18°С, то на 2-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +17°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики, минимальная – прошедшей ночью была +6..+13°С.

Осадков по стране не отмечалось, лишь в ночные часы местами по Витебской области прошли небольшие дожди. Днем в отдельных районах отмечалось усиление ветра порывами до 15 м/с.



▪ Размещено 14.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35629

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 сентября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+23°C, по юго-западу +24..+26°C.

В Минске сегодня без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +19..+21°C, вечером +15..+17°C.

▪ Размещено 14.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35628

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 сентября

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха +17.. +23°C, по юго-востоку +24.. +26°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13.. +15°C, днем +18.. +20°C, вечером +14.. +17°C.

▪ Размещено 13.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35627

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 сентября

Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C.

В Минске переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +18..+20°C, вечером +13..+15°C.



▪ Размещено 12.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35626

Прогноз погоды по стране на 12-14 сентября

12 сентября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер ночью слабый, днем южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами она составит +2..+4°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13-14 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.

13 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, по западу до +14°С; днем +17..+24°С, по югу воздух прогреется до +26°С.

14 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +17..+24°С, по югу страны до +26°С.

▪ Размещено 11.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35625

Умеренно теплая погода будет способствовать проведению уборочных работ

В последней пятидневке августа с отставанием от прошлогодних сроков началось созревание зерна кукурузы. Хозяйства приступили к ее уборке на силос. Условия для созревания кукурузы в истекший период сентября складывались лучше в юго-восточных районах республики. По последним данным в некоторых районах у кукурузы отмечена полная спелость зерна. Накопившегося тепла, за период с мая по первую декаду сентября, на большей территории Беларуси достаточно для созревания раннеспелых и среднеспелых сортов кукурузы, посеянной в оптимальные сроки.

В ближайшее время умеренно теплая преимущественно без осадков погода будет способствовать созреванию и просыханию зерна кукурузы, а также проведению уборочных работ.

▪ Размещено 11.09.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35624

Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах +17..+22°С

В прошедшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+17°С, что на 1-4°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах +17..+22°С, по юго-востоку страны она составила +23..+27°С, минимальная – прошедшей ночью была +4..+9°С (метеостанция Полесская +2°С).

Днем на большей части территории, ночью местами по стране прошли кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремели грозы, на большей части территории усиливался ветер порывами до 12-17 м/с (метеостанции Верхнедвинск 20 м/с, Лепель 21 м/с). Ночью и утром кое-где сгущался туман.

▪ Размещено 11.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35623

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 сентября

Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +15.. +20°С. В Минске: без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +17 +19. Температура воздуха утром +8..+10°С, днем +17..+19°С, вечером +11..+13°С.

▪ Размещено 11.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35622

Внимание!

ВНИМАНИЕ! Ночью и утром 11 сентября (пятница) местами по республике ожидается туман.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 10.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35621

Прогноз погоды по республике на 11-13 сентября

11 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

12 сентября республика все еще останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Сохранится переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, местами +2..+4°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

13 сентября ночью погоду еще будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, в основном по северной половине страны, пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +17..+24°С,по югу до +26°С.

▪ Размещено 10.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35620

На большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 10 сентября рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Сураж – Витебск и г. Верхнедвинск, Немане на участке Мосты – Гродно, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Могилев и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Гомель, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Березине отмечается спад уровней воды и ровный их ход. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на судоходных участках Немана, Днепра, Березины и Сожа.

Температура воды составляет в водоемах 16-19°С, в реках 13-20°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.

▪ Размещено 10.09.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35619

В прошедшие сутки отмечалось усиление ветра

В прошедшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +14..+18°С, что на 2-4°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +18°С по северу до +23°С по югу страны, минимальная – прошедшей ночью составила +10..+16°С.

Днем осадков по стране не отмечалось, ночью преимущественно по северной половине республики прошли кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах отмечалось усиление ветра порывами до 12-14 м/с.

▪ Размещено 10.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35618

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 10 сентября (четверг) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 10.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35617

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 сентября

Облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С, по юго-востоку +23.. +25°С. В Минске: кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +18..+20°С, вечером +15..+13°С.

▪ Размещено 10.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35616

Прогноз погоды по республике на 10-12 сентября

10 сентября погоду в стране будет определять система фронтальных разделов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +16..+22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +23..+25°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем существенно не изменится.

11 и 12 сентября погоду в стране обусловит антициклон, смещающийся с территории Польши на Беларусь.

11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +14..+20°С.

12 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами она составит +2..+4°С, днем от +16°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

▪ Размещено 09.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35615

Вчера температура воздуха была на 1-2°С ниже климатической нормы

В прошедшие сутки сохранялась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +11..+14°С, что в основном на 1-2°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +13°С по северу до +19°С по югу страны, минимальная – прошедшей ночью составила +10..+14°С.

Днем преимущественно по северо-западной половине, ночью по северо-востоку республики прошли кратковременные дожди, местами усиливался ветер порывами до 12-14 м/с. В дневные часы местами сохранялся слабый туман.

▪ Размещено 09.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35614

Внимание!

Днем 9 сентября (среда) в отдельных районах по северо-востоку страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 09.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35613

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, по северо-востоку местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°С. В Минске: осадков не ожидается. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +19..+21°С, вечером +14..+16°С.



▪ Размещено 09.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35612

Прогноз погоды по республике на 9-11 сентября

9 сентября погодные условия в Беларуси ночью будет формировать прохождение фронтального раздела. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, ночью и утром в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 сентября погодные условия в стране будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Преимущественно облачно. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +14..+20°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +21..+25°С.

11 сентября страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, только в дневные часы в северных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый, ночью в отдельных районах Витебской области сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+9°С, днем +14..+20°С.

▪ Размещено 08.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35611

Агрометеорологическая обстановка будет способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых

По последним данным визуальных наблюдений на значительной территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что благоприятно для проведения сева озимых зерновых культур, появления всходов и дальнейшего развития озимого рапса. В районах, где накануне прошли наиболее интенсивные дожди, отмечается переувлажнение верхнего слоя почвы. На таких площадях обработка почвы под озимый сев, проведение уборочных работ затруднено. Из-за неравномерного распределения осадков на юго-востоке Гомельской области верхний 10-сантиметровый слой почвы слабо увлажнен.

Агрометеорологическая обстановка на текущей неделе будет способствовать прорастанию зерна и появлению всходов озимых зерновых культур, листообразованию озимого рапса. В ближайшие дни более благоприятные условия для проведения уборки, в первую очередь крупяных культур, предполагаются в южных районах республики. Ближе к концу недели улучшение погодных условий для уборочных работ ожидается во многих районах страны.

▪ Размещено 08.09.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35610

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Утром и днем 10 сентября (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 08.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35608

Внимание!

Ночью и утром 9 сентября (среда) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 08.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35607

В прошедшие сутки преобладала прохладная погода

В прошедшие сутки преобладала прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +11..+13°С, что на 1-3°С ниже климатической нормы, лишь по востоку республики она составила +14..+20°С и была на 1-6°С выше средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем была +12..+18°С, по востоку она составила +19..+25°С, в отдельных районах Гомельской области воздух прогревался до +26..+28°С, минимальная – прошедшей ночью была +6..+11°С.

Днем на большей части территории, ночью преимущественно по восточной половине республики прошли дожди различной интенсивности, местами отмечались сильные дожди, в отдельных районах по юго-востоку страны прогремели грозы. В дневные часы местами при грозах усиливался ветер порывами до 13-15 м/с. Ночью и утром в отдельных районах республики сгущался слабый туман.

▪ Размещено 08.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35606

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 сентября

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха днем +15..+20°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +8..+11°C, днем +16..+18°C, вечером +12..+15°C.

▪ Размещено 08.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35605

Внимание!

8 сентября (вторник) в отдельных районах ночью по восточной половине, днем преимущественно по северу ожидаются грозы. В ночные часы местами по Гомельской и Могилевской областям – сильные дожди.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 07.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35604

Прогноз погоды по Беларуси на 8-10 сентября

8 сентября погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине, а днем по северу страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине республики пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Днем преимущественно по северу пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, местами при прояснениях +4..+6°С, днем +15..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

9 сентября республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северных регионах сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в основном без осадков. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +16..+23°С.

10 сентября погодные условия будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +15..+22°С, по юго-востоку воздух прогреется до +23..+26°С.

▪ Размещено 07.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35603

Вчера во многих районах республики прошли дожди

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +15..+19°С, что на 2-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +18°С по северу до +27°С по юго-востоку страны, минимальная – прошедшей ночью была +6..+13°С, по юго-востоку она составила +14..+16°С.

Во многих районах республики прошли дожди, местами по стране прогремели грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны сгущался туман.

▪ Размещено 07.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35602

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 сентября

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +14.. +19°C, по юго-востоку +20.. +25°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +10 ..+13°C, днем +15.. +17°C, вечером +10 ..+13°C.

▪ Размещено 07.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35601

Внимание!

7 сентября (понедельник) в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами – сильные дожди.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 06.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35600

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 сентября

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +22°С, по юго-востоку до +26°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +18..+20°С, вечером +16..+18°С.



▪ Размещено 06.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35599

Внимание!

6 сентября (воскресенье) в отдельных районах республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 05.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35598

Внимание!

Вечером 5 сентября (суббота) местами по западу республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 05.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35597

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 сентября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +20..+22°C, вечером +16..+18°C.



▪ Размещено 05.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35596

Внимание!

5 сентября (суббота) ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман, в дневные часы местами по западу - грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 04.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35594

Прогноз погоды по республике на 5-7 сентября

5 сентября погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по западу страны кратковременные дожди. В дневные часы местами в западных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, местами +7..+9°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление будет падать.

6 сентября погодные условия в республике в основном будет формировать система фронтальных разделов, смещающаяся с территории Польши. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+26°С.

7 сентября по юго-восточной половине страны сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, северо-западная часть республики будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +16..+22°С; по юго-востоку в ночные часы +14..+16°С, днем +23..+26°С.

▪ Размещено 04.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35593

Недостаток почвенной влаги сдерживал рост корнеплодов сахарной свеклы

Большую часть августа во многих свеклосеющих районах республики ощущался недостаток почвенной влаги, что сдерживало рост корнеплода. На конец августа масса корнеплода была меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. К началу сентября в большинстве свеклосеющих районов восстановилась достаточная влагообеспеченность.

В ближайшее время агрометеорологические условия в основном будут способствовать увеличению массы корнеплода сахарной свеклы. Условия для накопления сахаров в корнеплодах в последней декаде августа ухудшились и в начале сентября складываются не лучшим образом. Средняя сахаристость корнеплодов по последним данным несколько превышает прошлогоднюю. На большинстве наблюдаемых полей у сахарной свеклы отмечена фаза «пожелтение нижних листьев».

▪ Размещено 04.09.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35592

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 4 сентября на реках страны отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-26 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилёв, г. Речица и г.п. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в водоемах 17-20°С, в реках бассейнов Западной Двины, Вилии и Немана 13-18°С, Сожа, Днепра, Березины, Припяти и Западного Буга 14-22°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.

▪ Размещено 04.09.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35591

Вчера температура воздуха была на 1-6°С выше климатической нормы

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +16..+22°С, что на 1-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +19..+23°С, по юго-востоку страны воздух прогревался до +25..+27°С, минимальная – прошедшей ночью была +9..+18°С.

По восточной половине республики прошли кратковременные дожди, отмечались грозы. В ночные и утренние часы местами по западу сгущался туман.

▪ Размещено 04.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35590

Внимание!

Днем 4 сентября (пятница) местами по востоку республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 04.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35589

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 сентября.

Сегодня днем по республике ожидается: облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°C.

Сегодня в Минске ожидается: без осадков. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха утром +15..+18°C, днем +20..+22°C, вечером +15..+18°C.

▪ Размещено 04.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35588

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 3 сентября, в период с 20 до 23 часов по востоку республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 4 сентября.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 03.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35586

Внимание!

4 сентября (пятница) местами по восточной половине республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 03.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35584

Прогноз погоды по республике на 4-6 сентября

4 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по востоку +14..+17°С; днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

5 сентября республика будет в основном находиться в области повышенного атмосферного давления, днем по западу страны скажется влияние фронтальной системы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по западу до +15°С, днем +18..+25°С.

6 сентября ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики сохранится влияние фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +16..+23°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +24..+26°С.

▪ Размещено 03.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35583

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +15..+24°С, что на 1-9°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +19..+26°С, по юго-востоку страны воздух прогревался до +27..+33°С, минимальная – прошедшей ночью была +9..+18°С.

Днем по западу, ночью местами по республике прошли кратковременные дожди. В ночные часы местами по стране отмечались грозы, сгущался туман.

▪ Размещено 03.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35582

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 сентября.

Облачно с прояснениями. В центральных и восточных районах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+24°С, по юго-востоку +25.. +28°С. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +19..+21°С, вечером +17..+19°С.

▪ Размещено 03.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35581

Прогноз погоды по республике на 3-5 сентября

3 сентября погоду в центральных и восточных районах республики будет определять малоподвижный атмосферный фронт, там пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. По западу страны, под влиянием области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах республики сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +9..+15°С, по востоку до +18°С; максимальная днем +18..+24°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +25..+28°С.Атмосферное давление будет расти.

4 сентября восточные регионы страны останутся в зоне влияния фронтального раздела, преимущественно на западную половину республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью в основном составит +7..+14°С, по востоку страны теплее: +15..+17°С; днем +16..+22°С, по юго-западу до +24°С.

5 сентября Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по крайнему востоку, а днем в западных районах страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по крайнему востоку страны, а днем в западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6..+13°С, днем +18..+25°С.

▪ Размещено 02.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35580

Внимание!

3 сентября (четверг) местами в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 02.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35579

Ожидаемые дожди будут поддерживать хорошее увлажнение почвы

По последним данным наблюдений на большинстве площадей верхний 10-сантиметровый слой почвы хорошо увлажнен. Лишь местами на юге Гомельской области сохраняется слабое увлажнение. В отдельных районах Витебской, Гродненской и Брестской областей наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы. Здесь проведение полевых сельскохозяйственных работ в ближайшее время будет затруднено.

В более глубоких горизонтах почвы на большей части территории Беларуси запасы продуктивной влаги достаточные для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур.

В ближайшее время ожидаемые дожди будут поддерживать хорошее увлажнение почвы, что обеспечит благоприятные условия для начала сева озимых зерновых культур.

▪ Размещено 02.09.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35578

Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +14°С до +27°С

В прошедшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно по юго-западной половине, ночью во многих районах республики прошли дожди различной интенсивности, в ночные часы местами по западу отмечались грозы и сильные дожди. В отдельных районах Брестской области усиливался ветер порывами до 15-16 м/с.

Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +14°С по западу до +27°С по юго-востоку страны, минимальная – прошедшей ночью была +12..+18°С. Среднесуточная температура воздуха за 1 сентября составила +12..+22°С, что в основном на 1-3°С ниже климатической нормы, лишь по юго-востоку республики на 1-6°С выше неё.

▪ Размещено 02.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35577

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября.

Переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +19.. +25°С, по юго-восточной половине +26 ..+31°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +23..+25°С, вечером +17..+19°С.



▪ Размещено 02.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35576

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 2 сентября (среда) во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха составит +30 +31.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 01.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35575

Прогноз погоды по Беларуси на 2-4 сентября

2 сентября погоду в республике будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории пройдут дожди, по Брестской и Гродненской областям местами будут отмечаться грозы и сильные дожди. Днем по западной половине кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +19..+25°С, по юго-восточной половине воздух прогреется до +26..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 сентября погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, медленно смещающийся с центральных районов на восток страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в центральных, а днем и в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, в юго-западных районах +8..+11°С; днем +18..+24°С, по юго-востоку воздух прогреется до +25..+29°С.

4 сентября восточная часть страны останется в зоне малоактивной фронтальной системы, на западную половину республики распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, по юго-востоку до +18°С, днем +18..+24°С.

▪ Размещено 01.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35573

В прошедшие сутки наблюдалась очень теплая погода

В прошедшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +14..+26°С, что в основном на 1-10°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +16°С по северо-западу до +33°С по юго-востоку страны, минимальная – прошедшей ночью была +8..+14°С, по юго-востоку страны она составила +15..+18°С.

Днем преимущественно по северо-западной половине, ночью местами по республике прошли кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах страны прогремели грозы, наблюдалось усиление ветра порывами до 12-15 м/с. Ночью и утром местами по республике сгущались слабые туманы.

▪ Размещено 01.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35572

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 сентября

Переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +15°C по западу до +27°C по юго-востоку.

В Минске переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.



▪ Размещено 01.09.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35571