Прогноз плгоды по республике на 17-19 сентября

17 сентября погоду в Беларуси будет формировать прохождение атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром по юго-востоку местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывистый, утром местами по северо-западу, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +14..+20°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +21..+26°С. Атмосферное давление ночью упадет, днем будет расти.

18 сентября Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине страны, днем в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+10°С, днем +8..+15°С, по западу республики до +17°С.

19 сентября погоду в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0..-2°С. Температура воздуха днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.