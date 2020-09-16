Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 сентября Теплая без осадков погода. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха в середине дня +22.. +28°С. В Минске: без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +23..+25°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 16.09.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35638 | Новости в RSS.

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